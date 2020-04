Calabria, approvato il fondo speciale per gli studenti universitari

Importante decisione assunta del Consiglio regionale calabrese per sostenere gli studenti universitari. Soddisfazione da RDU

Ieri, nella seduta del consiglio regionale calabrese, è stata approvata la proposta di un’istituzione di un fondo speciale destinato agli studenti calabresi fuorisede. Immediata è stata la soddisfazione dell’associazione Rinnovamento Democratico universitario che ha svolto nell’ultimo mese con i suoi rappresentanti degli studenti dell’Università della Calabria, Mario Russo (Senatore Accademico) e Giuseppe Cuda (CUS) un lavoro determinante per l’istituzione di questo fondo.

«Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto dai nostri Rappresentanti per il loro impegno che è stato determinante per l’istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie degli Studenti fuorisede calabresi per le spese di affitto, utenze e trasporto pubblico. Grazie al loro lavoro a stretto contatto col Governo Regionale, lo stesso ha destinato 3 milioni di euro in risorse derivanti da economie sui fondi POR-FESR per tutti i fuorisede. Già nella prossima settimana saranno attivamente coinvolti nella stesura del bando con cui si procederà all’erogazione degli aiuti economici secondo criteri di progressività».

«Non abbiamo affidato ad un articolo di giornale il nostro lavoro a tutela dei Diritti degli Studenti fuorisede ma ad una proposta rivolta alla Giunta Regionale che oggi, con grande orgoglio, diventa realtà per tutti. Adesso l’auspicio è che al più presto venga emesso il relativo bando per l’attribuzione delle risorse. Resteremo vigili affinché sia giusto ed equo e preveda un’attenzione particolare a tutti gli Studenti degli Atenei Calabresi».

