Calabria, sono 1.088 i casi di Coronavirus (+9). In Provincia di Cosenza i contagi sono 8

Solo uno dei nove contagi odierni di Coronavirus in Calabria non è stato registrato in Provincia di Cosenza

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 28.006 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.088 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 26.918. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.

– Cosenza: 31 in reparto; 3 in rianimazione; 331 in isolamento domiciliare; 56 guariti; 25 deceduti.

-Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 148 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 15 deceduti.

– Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e provincie che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato All’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Il Totale dei casi di Torano è 129

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602, così distribuiti:

– Cosenza: 1.340

– Crotone: 1.631

– Catanzaro: 1.786

– Vibo Valentia: 343

– Reggio Calabria: 1.502.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.286.

