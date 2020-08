Cade un albero su Viale Sant’Angelo. Tragedia sfiorata

È accaduto nella notte scorsa. La condizione precaria della pineta lungo il viale è stata più volte segnalata agli uffici comunali. Ma nessuno interviene

Ci sono volute quasi due ore, stanotte, per liberare viale Sant’Angelo del pino marittimo che durante la notte scorsa si è spezzato ed è precipitato lungo la carreggiata. Per fortuna in quel momento, pur essendoci grande traffico lungo lo stradone che collega lo scalo di Rossano al lungomare, non transitavano auto né pedoni. Altrimenti sarebbe stata una tragedia.

Sul posto è intervenuta la squadra notturna dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che, armati di motoseghe e asce, hanno sezionato il grosso arbusto e sgomberato la strada dai resti dell’albero.

Purtroppo si tratta di un evento annunciato da tempo. I cittadini della zona, infatti, è da mesi che segnalano agli uffici comunali la pericolosità dell’alboreto. E non è solo l’albero caduto ieri notte ad essere in condizioni critiche. Sono tutti nelle medesime condizioni. Ma nessuno è intervenuto. Almeno fino ad oggi

