I.C. 2 di Rossano fa incetta di riconoscmenti ai Giochi Matematici del Mediterraneo

L’Istituto Comprensivo 2 di Rossano è stato assoluto protagonista ai Giochi Matematici del Mediterraneo. La scuola primaria, diretta da Celestina D’Alessandro, ha partecipato alla fase finale della competizione in oggetto. Referente del progetto l’insegnante Angela Tallarico.

La classifica è stata stilata, come da Regolamento, suddividendo i partecipanti in 5 fasce di merito in base al numero di risposte date. I membri di una stessa fascia sono stati ordinati successivamente in ordine alfabetico.

Per le classi terze, con docente Isa Cantore, si sono distinti Diego Pometti, Christian La Sala e Andrea Stamile. Per le quarte della docente Katia Mancuso, Cristian Tavernise e Antonio Mazzulla. Infine, aventi come insegnanti Angela Tallarico, ottimo risultato per Zenobio Accroglianò, Franesca Promenzio, Antonio Visciglia e Antonio Corallino.

di Josef Platarota

