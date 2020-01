Bruno Bossio: bene le nomine di due donne come prorettori dell’Unical

“L’intera squadra saprà condurre verso nuovi orizzonti di crescita e di qualità questo luogo di formazione e di valorizzazione delle nostre giovani generazioni”

La parlamentare Pd Enza Bruno Bossio plaude alla nomina di due donne come prorettori dell’Università della Calabria. “Il nuovo corso dell’Unical intrapreso dal rettore Nicola Leone con la nomina dei delegati che lo affiancheranno nel governo dell’ateneo è una concreta dimostrazione della Calabria delle competenze e del fare. E – dato non scontato – del prezioso ruolo delle donne. Per la prima volta, infatti, nella storia dell’università due donne affiancheranno il rettore nella carica di prorettore; dando così un inedito connotato di genere a uno dei più importanti atenei del Sud.

Siamo sicuri – afferma in ultimo la deputata – che l’intera squadra saprà condurre verso nuovi orizzonti di crescita e di qualità questo luogo di formazione e di valorizzazione delle nostre giovani generazioni”.

