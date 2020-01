Brigata Bizantina: “A Rossano solo la Rossanese. Meglio morire in Terza Categoria che la squadra unica”

Gli ultras rossoblu rispondono alla paventata possibilità di vedere una nuova squadra con il nome di Corigliano Rossano: «In riferimento alle ultime notizie apparse sui quotidiani, il gruppo ultras Brigata Bizantina con la presente ribadisce la propria chiara e netta posizione. A Rossano – scrivono in un post Facebook – vogliamo solo ed esclusivamente la Rossanese. Essa rappresenta per noi il nostro vanto, il nostro orgoglio di appartenenza che si identifica nella città di Rossano da oltre cento anni di storia. Lasciamo ad altri giudicare il processo di fusione in atto tra le due ex città di Corigliano e di Rossano ma una cosa è certa: mai e poi mai accetteremo tentativi di questo tipo anche nei confronti della nostra beneamata Rossanese. Pronti a sostenere ed a morire, anche in terza categoria, per la nostra maglia, i nostri colori, la nostra città urliamo a gran voce: a Rossano solo la Rossanese”.

