Botta per il Corigliano: dovrà corrispondere 39 mila euro a dei suoi ex calciatori

La formazione di Corigliano Rossano è stata condannata ieri mattina da parte della Commissione Accordi Economici

Piove sul bagnato per il Corigliano Calcio. In attesa di conoscere il suo destino se sarà in Derie D o in Eccellenza, la compagine bianco blu è stata condannata al pagamento di alcune somme in favore di alcuni calciatori. La decisione è stata presa dalla Commissione Accordi Economici e – come riportano i colleghi di Calabria Dilettanti – gli atleti a cui andrà il totale di poco più di 39 mila euro sono Bettini, Corticchia, Cocimano, Cucinotti, Zappalà.

