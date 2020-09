Bonus spesa regionale, a Caloveto nuova erogazione

L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente

Il Vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Caloveto Francesco Salatino informando con il Sindaco Umberto Mazza informa che verrà effettuata una nuova erogazione del Bonus Spesa regionale, Misura di Solidarietà Calabria. Le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in possesso dei requisiti, possono presentare istanza entro le ore 12 di mercoledì 30 settembre. L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente al link www.comune.caloveto.cs.it. La richiesta corredata da un documento di riconoscimento dovrà essere presentata all’ufficio protocollo.

Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è determinato a seconda della composizione del nucleo familiare. 100 euro se si tratta di un nucleo unipersonale; 200 se formato da due persone; 300 da 3; 400 da 4; 500 euro se il nucleo è composto da 5 o più persone. L’importo è aumentato di 50 euro in caso di presenza di un minore 0-3 anni. In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare a prescindere dal numero dei componenti l’importo complessivo è di 500 euro. Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’assistente sociale al numero 3891211055 e all’Assessorato Politiche Sociali al 347 1704009.

