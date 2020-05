Bonus Spesa, per Stasi si tratta di una patata bollente «rifilata ai sindaci»

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, rispetto all’articolo “Bonus Spesa, Stasi: «Erogato il 70%» ma tanta gente lamenta ritardi e mancate erogazioni. Qual è la verità?” pubblicato ieri (sabato 16 maggio) sulla nostra testata.

Dove sta la verità? Nei numeri.

Gentile redazione, con piacere ho letto un pezzo sulla vostra testata a proposito del “bonus alimentare”, in cui fra le altre cose si riportava una mia dichiarazione. Il pezzo mette a confronto la soddisfazione espressa per avere comunicato un dato virtuoso rispetto alla media dei comuni comunicata dalla Prefettura con le “segnalazioni che denunciano lungaggini o mancate erogazioni”, chiudendo con la domanda: dove sta la verità?

Brevemente, vorrei rispondere: basta leggere i numeri. Il Comune ha erogato 487.860,00 euro, pari al 68% dei fondi disponibili senza ancora contare la fase di riesame delle domande valutate negativamente. Per cui quel 50% riportato nell’articolo andrebbe decisamente corretto.

A proposito delle lungaggini, vorrei faceste una breve ricognizione sulle città di media dimensione che sono riuscite ad erogare (come a nostro avviso era inteso nello spirito dell’ordinanza di Protezione Civile nazionale) i primi buoni ancor prima delle vacanze pasquali. Ne abbiamo consegnato persino nel giorno di Pasqua, per far sentire meno sole più famiglie possibili in un giorno importante.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo diviso l’erogazione in più fasi, allargando progressivamente i criteri, raggiungendo prima 345 nuclei familiari, poi 707 nuclei familiari, infine 2107 nuclei familiari che è il dato attuale, con una media di circa 232 euro a nucleo. Una procedura per altro basata per lo più su autocertificazione e da eseguire totalmente on-line, che però non può prescindere almeno da una valutazione dell’ufficio Servizi Sociali. Ci sarà poi, al termine dell’emergenza, una verifica approfondita sulle autocertificazioni.

Perchè vi è comunque del malcontento? Semplice. Perché provare ad arginare l’emergenza sociale generata dal lock-down con il bonus alimentare equivale al tentativo di frenare una valanga soltanto allargando le braccia. Ecco perché ho spesso parlato di pratica “rifilata” ai sindaci, più che affidata, ma in ogni caso i primi cittadini, per loro natura, non si tirano indietro mai e non lo hanno fatto neanche questa volta, seppur tra molte difficoltà. Per arginare la crisi sociale generata dall’emergenza sanitaria, invece, servono interventi strutturali di sostegno ed investimenti pubblici massicci.

Flavio Stasi – Sindaco di Corigliano-Rossano

Ancora una volta, ringraziamo il primo cittadino di Corigliano-Rossano per la sua puntuale e attenta lettura del nostro giornale. Lo ringraziamo, ancor di più, per aver cercato di chiarire dalla sua autorevole posizione i legittimi dubbi che noi giornalisti siamo chiamati ad evidenziare, puntualmente, per rendere meno distante la gente dal palazzo. Nei giorni scorsi abbiamo colto un allarme della Prefettura (leggi anche Comuni inadempienti, allarme Prefettura: «Finora erogato solo il 36% delle risorse stanziate dal Governo»); abbiamo colto, così, le “istantanee” precisazioni del primo cittadino che chiariva la sua posizione in merito alle preoccupazioni degli Uffici del Governo e le abbiamo messe sul piatto della bilancia insieme ai mugugni e alle lamentele dei cittadini (che non sono sempre oro colato!) che lamentano la mancata assegnazione dei bonus spesa. Ne è venuta fuori una certosina ricerca sull’albo pretorio comunale tra le schede dei beneficiari. Quello che abbiamo scoperto risulta a quello che abbiamo scritto. Anzi, per dovere di cronaca, la nostra ricerca era aggiornata ai documenti riusciti a reperire fino all’8 maggio. L’abbiamo aggiornata a stamattina e ai nostri conti risultano erogati 457.940,00 Euro (il 63%) in bonus… Ovviamente non cambia nulla. L’importante è che prima o poi chiunque abbia acquisito un diritto venga messo nelle condizioni di poterne beneficiare.

