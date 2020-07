Bomba d’acqua a Castrovillari, corso Garibaldi come un fiume in piena

Qualche minuto di pioggia intensa a creato qualche problema alla viabilità nella città del Pollino

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta oggi pomeriggio su Castrovillari. Diversi millimetri di pioggia che hanno trasformato le vie del centro del capoluogo del Pollino in un fiume in piena. Qualche preoccupazione per le auto parcheggiate lungo i viali che si sono viste arrivare il livello dell’acqua quasi all’altezza delle portiere.

Per fortuna la pioggia incessante ha dato subito tregua e si è subito ristabilita la normalità.

L’area del Pollino, così come il resto della Calabria, non è nuova a questi fenomeni così violenti che diventano pericolosi quando si protraggono per diversi minuti. Ecco perché gli strumenti di prevenzione non sono mai pochi proprio per evitare che eventi atmosferici possano tramutarsi in tragedia.

