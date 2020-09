Bloccato e arrestato dai carabinieri dopo essere sfuggito a un controllo

È successo a San Demetrio Corone ad intervenire i militari della Compagnia di Corigliano. Il giovane fermato è di Cassano jonio

Ha scorrazzato in sella ad una moto da cross, senza casco, per le vie di San Demetrio Corone, ma notato da alcuni carabinieri in borghese, che, dopo essersi qualificati, gli hanno intimato di fermarsi, si è allontanato ad alta velocità seminando il panico tra la gente presente nel centro del paese.

Si tratta di un diciannovenne di Cassano allo Jonio, protagonista della fuga rocambolesca, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione sandemetrese, sotto la guida del comando compagnia di Corigliano diretto dal Capitano Cesare Calascibetta, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguito dai militari, il giovane ha abbandonato la moto ed è fuggito a piedi tra i rovi della radura circostante dove i militari sono riusciti a fermarlo.

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione ma non gli è stato trovato nulla. La moto è stata sequestrata penalmente per accertamenti tecnici sul telaio abraso e per capirne l’eventuale provenienza delittuosa.

Inoltre il ragazzo è risultato privo di patente, perché mai conseguita, e la moto sprovvista di assicurazione. Sul giovane, al quale è stato sequestrato il mezzo ed elevata una multa per le irregolarità riscontrate, sono state avviate indagini più approfondite.

