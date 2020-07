Blitz all’evento, ecco il documento che “scagiona” il Comune

La Polizia locale aveva contestato agli organizzatori (la Proloco per conto del Comune) la mancata comunicazione dell’evento entro i tempi stabiliti (3 giorni prima). Oggi spunta il documento che porta la data del 9 luglio

Sarebbe stata addirittura informata la procura di Castrovillari delle presunte violazioni alle norme di sicurezza che sarebbero state riscontrate dalla Polizia locale nel corso dell’ultimo evento teatrale tenutosi in piazza Steri lo scorso 14 luglio. Quando, nel mentre sulla ribalta allestita nell’agorà del centro storico bizantino andava in scena la commedia “la Cena dei cretini”, a bordo piazza si improvviasa un’altra commedia, dalle trame cupe e dai contorni drammatici.

«Durante la serata – questo è quanto aveva raccontato Federico Smurra, presidente della Proloco, al corrieredellacalabria.it – sono arrivate in piazza quattro pattuglie, otto unità della polizia locale che ci hanno identificato e poi multato, a seguito di un ordine di servizio emesso dal comandante Arturo Levato. Ci hanno contestato di non aver inviato per tempo, tre giorni prima dall’evento, la comunicazione che si sarebbe tenuta la manifestazione alla Polizia locale ed al Commissariato di Polizia». Smurra – scrive ancora il CorCal – a quel punto rimane sbigottito «perché la comunicazione agli organi di Pubblica sicurezza è stata inviata giovedì scorso via pec dall’Ufficio Turismo del Comune di Corigliano Rossano».

Ed infatti, proprio lo scorso lunedì c’era stata una riunione operativa alla quale hanno partecipato i funzionari dell’ufficio turismo e anche i funzionari della polizia locale. E in quella sede non era stato evidenziato alcun problema né organizzativo tantomeno sul piano della sicurezza. Ed è qui che è scattato il campanello d’allarme e sono sorti i “perché?”. Perché quella azione così eclatante, perché farla in quel momento quando, invece – se la documentazione era davvero deficitaria – si sarebbe potuti intervenire prima, considerato che il corpo di Pl è praticamente organica al Comune.

«Un eccesso di zelo» evidenziava ancora il Corriere della Calabria dietro al quale potrebbe esserci la situazione che sta vivendo la Polizia locale con il gioco di ruoli all’interno del comando.

Al netto di tutto, però, il presunto illecito contestato dalla Polizia locale alla Proloco e, quindi, al Comune di Corigliano-Rossano potrebbe essere delegittimato dalla documentazione che, al contrario di quanto contestato dai verbali, sarebbe stata trasmessa in tempo utile. La comunicazione più importante, considerata mancante per via dei tempi, infatti era quella destinata al Commissariato di pubblica sicurezza. Ma leggendo le carte non sembrerebbe così.

La famigerata comunicazione, infatti, con allegato programma degli eventi, da quanto si legge nel documento che siamo riusciti a reperire dalle stanze comunali è stata inoltrata, sia via pec che brevi manu, al dirigente del Commissariato di PS lo scorso 9 luglio, ben cinque giorni prima dell’evento oggetto della contesa. Basterà questo a mettere in chiaro una vicenda che sembrava essersi intricata tra trame grottesche?

mar.lef.

