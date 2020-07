Bilancio, venerdì 17 il primo consuntivo della Giunta Stasi

Invitati a partecipare anche tutti i rappresentanti delle forze sociali, politiche e dell’ordine dei commercialisti

Si riunirà venerdì 17 luglio nella Sala Consiliare di Piazza SS. Anargiri la commissione consiliare ad hoc per il bilancio consuntivo di Corigliano Rossano; con all’ordine del giorno la presentazione della relazione del dirigente dell’area finanziaria. A darne notizia è la presidente della commissione Maria Salimbeni precisando che alla seduta di commissione sono stati invitati a partecipare anche tutti i rappresentanti delle forze sociali, politiche e dell’ordine dei commercialisti. In vista della discussione dell’importante documento in consiglio comunale – sottolinea – abbiamo ritenuto di privilegiare la condivisione e la partecipazione massime della Città rispetto al primo consuntivo politico dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Flavio Stasi.

Sarà quella l’occasione inoltre – conclude la Salimbeni – anche per raccogliere contributi e suggerimenti in vista della redazione, auspichiamo anch’essa il più possibile partecipata, del primo bilancio preventivo dell’esecutivo”.

