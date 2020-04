Bilancio Corigliano Rossano, Stasi nomina dirigente

Si tratta di Danilo Fragale in servizio dal 1° maggio

Il sindaco di Corigliano Rossano ha nominato con decreto firmato ieri Danilo Fragale nuovo dirigente del settore bilancio e servizi finanziari e, ad interim, dei settori tributi e patrimonio ed appalti. Entrerà in servizio dal 1° maggio. Si precisa che la scelta, rispetto alle altre candidature e ai colloqui effettuati con i professionisti selezionati dalla Commissione esaminatrice, è ricaduta su Fragale per le competenze e caratteristiche riscontrate. Tra le altre – si legge nel decreto – la dimostrazione del possesso di idonee caratteristiche per ricoprire il ruolo dirigenziale con ampiezza di vedute, con capacità di interazione con gli altri settori dell’Ente e con grande predisposizione all’innovazione tecnologica nell’ottica di un’Amministrazione sempre più digitale.

A darne notizia è lo stesso Primo Cittadino sottolineando che parte, con questa nomina, una prima fase necessaria a rendere più funzionale ed efficiente l’azione amministrativa ai diversi livelli, attraverso il reclutamento di dirigenti a tempo determinato. La visione e la strategia di medio e di lungo termine – aggiunge Stasi – resta ovviamente quella affidata ai concorsi per selezionare ed acquisire dirigenti a tempo indeterminato con l’obiettivo di strutturare e rafforzare la macchina comunale.

IL CURRICULUM

Classe 1978, Fragale è dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Feroleto Antico, allo stato in aspettativa senza retribuzione e con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il Sindaco coglie infine l’occasione per ringraziare a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale tutti i partecipanti alla selezione per la qualità, il senso di responsabilità e l’alto profilo dimostrato rispetto all’importanza dell’impegno richiesto e prospettato.

