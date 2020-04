Bevacqua: Santelli non sa come giustificare un atto insensato​

“Se la Santelli non riesce a sostenere il peso delle proprie assurde decisioni, non si permetta di giocare a scaricabarile”

Commentando le dichiarazioni rilasciate dalla Governatrice della Calabria Jole Santelli durante la trasmissione televisiva Tagadà (La7), il consigliere regionale del Pd Mimmo Bevacqua definisce falsa l’affermazione relativa a “una presunta richiesta avanzata dal Gruppo PD in Consiglio Regionale per un’apertura di bar e ristoranti. È veramente irriguardoso nei confronti dei consiglieri, del Consiglio e dei calabresi tutti. Basta con le menzogne! Ognuno si assuma le proprie responsabilità e, se la Santelli non riesce a sostenere il peso delle proprie assurde decisioni, non si permetta di scaricare su chi quelle decisioni non le ha mai in nessun modo avallate. Noi non avremmo mai potuto richiedere un atto così palesemente fuori da ogni logica e precauzione perché sappiamo che è illegittimo e viola i principi di legalità. Oggi più che mai, nella situazione emergenziale che viviamo, non è consentito a nessuno di giocare sulla pelle dei cittadini”

