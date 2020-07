Bevacqua: per la maggioranza, i rifiuti non sono un problema grave

“Forse alla maggioranza non è chiaro quanto sia grave la questione dei rifiuti in Calabria”

Il capogruppo Pd in consiglio regionale Domenico Bevacqua punta il dito contro la maggioranza rea di “svilire il lavoro della Conferenza dei Capigruppo. Mediante apposito documento redatto dal vice presidente Irto e firmato da tutti i consiglieri PD e DP, avevamo formalmente richiesto la convocazione di una seduta straordinaria ad hoc per dibattere seriamente su un’emergenza che rischia di diventare incontrollabile. Ci era stato assicurato che la discussione in merito sarebbe stata inserito all’inizio della prossima seduta, subito dopo la presa di atto delle dimissioni di Callipo. Oggi ci vediamo recapitare un ordine del giorno in cui il dibattito sull’emergenza ambientale in atto appare sostanzialmente all’ultimo dei punti in calendario.

Evidentemente, qualcuno preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto. Noi siamo disposti a offrire il nostro contributo propositivo, ma non possiamo accontentarci di un’oretta di dibattito in coda, magari distratto e a ranghi ridotti. Forse alla maggioranza non è chiaro quanto sia grave la questione dei rifiuti in Calabria. Non è un modo di fare serio e responsabile”.

