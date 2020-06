Bevacqua su EasyJet: «Il Ministro Franceschini solidale con i calabresi» 

«Ho avuto, oggi, un proficuo incontro con il ministro Franceschini, il quale ha voluto esprimere la sua solidarietà ai calabresi per l’improvvida campagna pubblicitaria di Easyjet: il cambio di rotta repentino operato dall’azienda, testimonia l’assoluta insensatezza di quanto in precedenza affermato. Le bellezze, la cultura e la profonda umanità della Calabria, ha ribadito il ministro, non possono essere neppure scalfiti dalla riproposizione di superficiali e inaccettabili luoghi comuni».

È quanto dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, che aggiunge: «Il prosieguo dell’incontro ha avuto ad oggetto i temi politici calabresi e la contestuale necessità di legarli a una visione d’insieme dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale proposito, ho espresso piena condivisione per la strategia già illustrata nei giorni scorsi dal ministro, in relazione alla necessità di una reale perequazione infrastrutturale del Sud: alta velocità, collegamenti effettivi su ferro e su gomma che includano tutte le aree interne e tutte le aree costiere, realizzazione di una rete interconnessa agevolmente fruibile. Non c’è sviluppo possibile, senza concretizzazione del diritto alla mobilità».

