Bevacqua: «Bene la scelta operata dal governo e da noi sollecitata»

Il capogruppo PD nel Consiglio regionale della Calabria, esprime la soddisfazione per la scelta effettuata dal Governo nazionale attraverso gli appositi provvedimenti dei Ministeri della Salute e degli Interni volti a bloccare gli spostamenti fra Comuni in tutta Italia

«Proprio ieri, mi ero più volte sentito con nostri esponenti presenti nella compagine dell’esecutivo, ai quali avevo espresso la necessità di sollecitare questa misura che, è inutile negarlo, pur nell’aumento di naturali disagi, si imponeva come indifferibile. Soprattutto, mi pare che essa sia molto importante per il Sud, perché impedisce il ripetersi di nuove ondate di esodo dai territori più duramente ed estesamente colpiti dall’emergenza Covid-19. Adesso, come ho già avuto modo di ribadire, si proceda con l’estensione ragionata delle prove-tampone in tutta la nostra regione».

Commenta

commenti