Benedetto Mangiapane è il nuovo allenatore del Corigliano calcio

L’Asd Corigliano Calabro comunica d’aver affidato a mister Benedetto Mangiapane la guida tecnica della prima squadra. La società e tutto l’entourage, attraverso la voce di patron Mauro Nucaro, vuole innanzitutto ringraziare il tecnico uscente Fabio De Sanzo “per il lavoro umano, tecnico e professionale svolto in questi mesi – rimarcando il profondo sostegno avuto per la causa specie nei momenti più travagliati dell’attuale stagione – e augurargli i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera”. Di contro, il sodalizio biancoazzurro dà il benvenuto al neo e giovane trainer Benedetto Mangiapane, classe ’78 nato ad Alcamo, ed ex giocatore di spessore, tra serie D, C e B, tra le altre di Nocerina e Vigor Lamezia. Da tecnico ha avuto esperienze con Gallipoli in D, Voluntas Spoleto in Eccellenza e come selezionatore della rappresentativa Juniores di D gir. I nel 2016. Raggiunta l’intesa con la società, il nuovo allenatore del Corigliano ha avuto modo di presentarsi alla squadra e da domani sarà in campo per sostenere la prima seduta settimanale. Mangiapane ha ringraziato il suo predecessore, si è detto entusiasta per l’arrivo a Corigliano e ha evidenziato la piena sintonia con la società per il raggiungimento della meta prefissata.

