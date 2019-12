Basta Vittime: “una strada fatta di odio? perdoniamoli…”

In queste ultimi mesi, sulla costa jonica cosentina, sono decine e decine, i lavori di messa in sicurezza effettuati sulla S.S.106… Basta vedere già solo quelli realizzati nelle ultime settimane: sono state avviate le rotatorie di Zolfara e di Aranceto, molti i tratti di strada perfettamente bitumati e, con il nuovo anno, saranno ancora di più le buone notizie…

Si tratta di piccole cose. Qualcuno dirà: “insignificanti”. Certamente! Però sono molto importanti.

Innanzitutto perché rendono certamente migliore lo stato in cui purtroppo versa la S.S.106 e poi perché, dietro questi “insignificanti” interventi, c’è l’impegno, il lavoro e l’attenzione che da anni viene profusa in modo instancabile dall’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”: in pratica da un gruppo di persone che facendo volontariato agiscono nell’interesse generale.

Questo cosa significa? Che dobbiamo dire grazie all’Associazione ed al suo Presidente…? Oppure che dobbiamo fargli un regalo visto che è Natale…? Ma figuriamoci…L’Associazione svolge il suo compito senza pretendere o aspettarsi nulla.

Mentre il Presidente il suo regalo l’ha già ottenuto. No! Non si tratta delle dichiarazioni del Sottosegretario Cancelleri che ha detto che i lavori per l’ammodernamento della S.S.106 tra Sibari e Roseto partiranno a marzo 2020 (dichiarazioni che verificheremo già a gennaio semmai partirà la cantierizzazione dell’opera…).

Questa volta il regalo l’ha ricevuto da Toni Talarico. Un bravissimo signore di 65 anni che ha origini di Pietrapaola e che vive in Germania ormai da 25 anni dove ha un negozio di antiquariato ed una grandissima passione per il ballo caraibico che lo ha portato a diventarne Maestro.

Con Toni il Presidente è amico su Facebook… Esattamente dove Toni, senza volerlo, ha fatto un dono prezioso ed inaspettato a Fabio Pugliese. Qui, infatti, il 14 dicembre scorso commentando un post ha scritto: “Ma é vero che ti hanno ben pagato per occupare la carica di presidente Basta vittime sulla SS 106? Chi ti ha pagato e quanti soldi ti hanno dato? Chi fu? Olivero a pagarti ? Mi hanno Chattato mandandomi un documento…”

Per la verità il Presidente dell’Associazione è ben consapevole da mesi della campagna di odio e di falsità messa in campo da qualche autorevole rappresentante del M5S di Corigliano Rossano che – pur essendo indegno di rappresentare questo territorio in Parlamento – invece di lavorare per gli interessi collettivi di chi l’ha eletto è impegnato in questo: nella costruzione di falsità, menzogne ed attacchi squisitamente personali. Ma tant’è.

I risultati, tuttavia, sono sotto gli occhi di tutti: mentre l’Associazione ed il suo Presidente ottengono giorno dopo giorno, piccoli “insignificanti” o importanti risultati (dipende sempre dai punti di vista), costoro s’impegno notte e giorno a creare e poi pubblicare informazioni false nei vari gruppi di whatsapp chiedendo, in qualche caso, anche di “diffonderle” affinché “tutti sappiano” (screenshot alla mano).

Ecco cosa sono riusciti davvero a cambiare: hanno introdotto nella società un elemento che mancava. L’odio. Quello che appartiene a chi, essendo incapace ma anche inadeguato, per cultura e statura politica, a ricoprire certi ruoli difende il proprio inconsistente operato politico e la propria malafede gettando odio, veleno e falsità sugli altri.

È un cambiamento giusto? È il cambiamento che volevamo? È un cambiamento utile? Ognuno può dare dentro di se una risposta sull’operato di questa classe politica che rappresenta la terza città della Calabria in Parlamento (senza perdere d’occhio possibilmente i fatti…..). Quello che posso dirvi è solo questo: sia il Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che Fabio Pugliese certamente li ha già perdonati tutti.

È Natale.

Tra pochi giorni è Natale e nascerà sotto una nuova stella cometa quel bambino che tra tanti insegnamenti disse anche “Perdonate e vi sarà perdonato. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre”.

Auguri a tutti

