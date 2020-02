Barbuto, 47 milioni di euro per le strade provinciali della Calabria

Di seguito la nota stampa Elisabetta Barbuto, M5S Camera dei Deputati. Come annunciato dal Vice Ministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, è stato firmato il decreto che assegna, su base provinciale e fino al 2024, la somma di € 995 milioni a valere sul fondo manutenzione strade, somma già prevista nell’ultima legge di bilancio e ulteriormente aumentata con il decreto mille proroghe di recente convertito in legge. Alla Calabria spetteranno 47 milioni che andranno ripartite tra le province in base alla consistenza della rete viaria, al tasso di incidentalità e alla vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico e costituiscono una importante risorsa che consentirà l’avvio di azioni urgenti nel territorio e la programmazione di quelle più rilevanti nei prossimi anni.

Tali somme si aggiungono a quelle già stanziate in precedenza e ripartite tra le province della regione a statuto ordinario nonché della Sicilia e della Sardegna con il decreto ministeriale n° 49 del 2018. Intendo incontrare i vertici della Provincia crotonese, ha dichiarato la deputata, per comprendere quale sia la programmazione degli interventi atteso che le strade del nostro comprensorio, alcune in particolare, necessitano di interventi veramente urgenti ed indifferibili.

In tale occasione chiederò anche spiegazioni in merito all’utilizzo della somma di € 3.210.302,88 che è stata conferita alla provincia di Crotone, in seguito allo stanziamento previsto in favore delle province delle regioni a statuto ordinario nella legge di bilancio 2019 ed a valere sul fondo investimenti per gli enti territoriali, per l’elaborazione di piani di sicurezza per la manutenzione delle strade e delle scuole.

