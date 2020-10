Azzurro Donna, Forza Italia: Teresa Mauro e Laura Perri ringraziano per la nomina

L’improvvisa e prematura scomparsa della nostra amata Presidente Jole Santelli, ha ritardato, a giusta ragione, i dovuti ringraziamenti

L’improvvisa e prematura scomparsa della nostra amata Presidente Jole Santelli, ha ritardato, a giusta ragione, i dovuti ringraziamenti per le nomine di Teresa Mauro e Laura Perri, rispettivamente coordinatrice e vice coordinatrice di Azzurro Donna per la città di Corigliano-Rossano.

I ringraziamenti vanno in primis alla Presidente Santelli, esempio di Donna combattente, solidale e attenta, la quale, tra i suoi ultimi atti, aveva provveduto proprio a queste nomine; a seguire si ringraziano Maria Josè Caligiuri, coordinatrice regionale, e Yole Sposato, coordinatrice provinciale loro concittadina.

«Sentiamo il dovere di ringraziare le nostre coordinatrici per l’incarico conferitoci, – affermano Teresa Mauro e Laura Perri – ma soprattutto, in un momento così delicato per la Calabria intera, ringraziamo la Presidente Jole Santelli per la fiducia riposta in questo gruppo, per la sua presenza costante e per l’amore per la sua difficile Terra di Calabria. La sua improvvisa scomparsa, oltre a lasciare tutti sgomenti, ha aperto una grande ferita. Visionaria e lungimirante avrebbe di sicuro lasciato un segno indelebile di evoluzione e cambiamento, perché non c’era nulla al mondo che desiderasse di più di un giusto riscatto per la sua terra. Per questi motivi, oggi più che mai, Azzurro Donna ha il compito importante ed oneroso di perseguire il suo sogno; per quanto ci riguarda, ci impegneremo ad essere presenti sul nostro territorio, raccoglieremo le istanze di cittadini e associazioni dando voce a quanti in passato sono rimasti inascoltati; ci proponiamo in tal modo di rilanciare non solo il valore delle donne, ma di tutta la città e dei territori limitrofi. Ci auguriamo di poter essere un nuovo riferimento per Corigliano-Rossano, proponendoci come una risorsa non solo politico-sociale ma anche e soprattutto culturale. Il movimento Azzurro Donna da sempre impegnato nelle politiche femminili, da oggi proverà ad intraprendere attività che valorizzino tutte le risorse del nostro territorio, ponendo un accento particolare su quelle che, diversamente da quanto accadeva in passato, accolgono la figura femminile, come ad esempio l’imprenditoria agricola. Auspichiamo così di avvicinare tutta la popolazione alle risorse della nostra terra, alle problematiche sociali, al mondo dell’arte e della cultura, che hanno sempre avuto un enorme potenziale, soprattutto in termini di attrattiva turistica, ma che sono state troppo spesso promesse e poi lasciate in secondo piano; vogliamo stimolare tutti i cittadini a far nascere quel senso di comunità di cui oggi si percepisce la mancanza; il senso di appartenenza a questi luoghi di grande storia e bellezza sarà il filo conduttore di tutti i progetti e le iniziative che metteremo in campo a partire dai prossimi mesi. Pur consapevoli che il momento che stiamo vivendo è unico ed epocale, questa pandemia mondiale cambierà radicalmente le nostre abitudini di vita e socialità, siamo e saremo pronte a rimboccarci le maniche ed a lavorare alacremente per il conseguimento dei nostri obiettivi. Grazie a tutti per la fiducia accordataci».

