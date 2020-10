Azione, Giovanni Le Fosse: «Oggi in Consiglio la verità sui rifiuti all’Autoparco Comunale»

Oggi pomeriggio torna il Consiglio comunale di Corigliano Rossano. Saranno tanti gli argomenti che si dovranno trattare

Oggi l’Assise Civica di Coriglino Rossano si riunirà per discutere del Bilancio Programmatico del Comune e al termine della discussione risponderà all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale, Francesco Madeo, congiuntamente al Consigliere Comunale, dell’UDC, Gennaro Scorza. A darne l’annuncio il referente cittadino di Azione Giovanni Le Fosse: «Dopo un mese di attese, per conoscere la verità, finalmente sapremo da dove provengono i calcinacci trovati dai Carabinieri Forestali nel piazzale dell’ex Autoparco Comunale, della ex Città di Corigliano Calabro, e come mai sono finiti proprio lì».

Lo stesso continua: «Come gruppo di “Corigliano-Rossano in Azione” riteniamo che la gestione dei rifiuti all’interno della nostra Città sia alquanto confusionaria e non vorremmo che la presenza dei calcinacci sia il risultato di una erronea gestione amministrativa degli scarti. Abbiamo presentato, per tali motivi, congiuntamente al gruppo UDC, nei giorni scorsi l’interrogazione, presente oggi tra i punti all’ordine del giorno, al fine di chiarire di fronte all’assise civica definitivamente la vicenda una volta per tutte».

