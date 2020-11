Azione, Fusaro: «No al lungomare unico o alla Cittadella, sì alle scuole uniche»

Con una nota stampa diffusa nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, il nucleo di Azione Corigliano Rossano propone e guarda al futuro

Giuseppe Fusaro, giovane militante di Azione, propone un modello unitario delle scuole cittadine. «Andrebbe creato un tavolo con tutti i dirigenti scolastici per iniziare delle attività di scambio interculturale fra le classi degli istituti delle varie zone della città». Secondo la neonata formazione capitanata da Carlo Calenda bisogna guardare al futuro: «il lavoro più importante si può e si deve fare a lungo termine. Evitando di parlare di lungomare unico o di Cittadella. Io credo – sottolinea a Fusaro – che il modo più intelligente di sfruttare l’area di Insiti sia quello di creare in quel posto un polo didattico di scuole superiori».

La scuola, dunque, avrebbe un ruolo primario: «Questo compito di fusione delle scuole sarebbe addirittura favorito dalla legge sul dimensionamento scolastico, e infatti sono sotto gli occhi di tutti i tantissimi accorpamenti di istituti sparsi per i comuni italiani. Non sarà mai la nostra soluzione definitiva, ma a mio parere darebbe una spinta entusiasmante alla città. Ovviamente non basterà il contenitore, saranno molto importanti i contenuti perché la configurazione di un’identità cittadina dipende anche dallo sforzo individuale».

Commenta

commenti