Azienda ospedaliera di Cosenza, chiarimenti del Commissario Panizzoli sull’obbligo di quarantena

A fronte delle critiche sulla mancata quarantena dei vertici dell’azienda, la replica del commissario Panizzoli

Coronavirus | Nei giorni scorsi erano sorte non poche rimostranze circa la mancata quarantena dei vertici dell’ Azienda ospedaliera di Cosenza. Per questo oggi il Commissario, Giuseppina Panizzoli ha deciso di rompere il silenzio “a chiarimento dei fatti e allo scopo principale di restituire un clima di serena prosecuzione di lavoro, anche tra i dipendenti della stessa Azienda, in un momento difficile per tutti”

“SOTTOPOSTA A TAMPONE SONO RISULTATA NEGATIVA”

“L’Ordinanza del Presidente della Regione che limita gli ingressi in Calabria – è giunta nel momento in cui ero all’aeroporto in fase di imbarco. D’ intesa con il Dipartimento regionale, sono comunque rientrata nella sede di lavoro e, pur essendo asintomatica, mi sono recata immediatamente nell’ Unità Operativa di Malattie Infettive dove ho effettuato un tampone che processato, ha dato esito negativo”.

Il Direttore Sanitario, la dr.ssa Simonetta Bettelini, non si sarebbe comunque dovuta sottoporre alla misura della quarantena obbligatoria, in quanto residente a Verona, comune non ricompreso nelle aree di rischio, indicate nell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria.

