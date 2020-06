Avevano il monopolio sulla vendita della marijuana: arrestate quattro persone dai carabinieri

Nel piccolo comune arbereshe, detenevano e coltivavano sostanza stupefacente del tipo marijuana

I fatti raccontano che alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di San Demetrio Corone, unitamente alle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, facessero irruzione presso le abitazioni dei quattro, tre uomini ed una donna e al cui interno veniva trovata una vera e propria miniera di marijuana.

Precisamente nella prima casa i militari, grazie anche al fiuto del pastore tedesco “Collins” rinvenivano 60 grammi circa di “erba” già divisa in dosi, materiale per il confezionamento ed il taglio, oltre che a cinque piantine di canapa indiana. Nella seconda abitazione, invece, i Carabinieri scoprivano una quantità ancora maggiore di marijuana: quasi 140 grammi, di cui una parte divisa in dosi, mentre la restante contenuta in sacchetti di plastica, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ma le perquisizioni dei militari non si concludevano qui, poiché si estendevano anche al fondo agricolo sito in una frazione del comune di San Demetrio e nella disponibilità dei quattro, dove veniva trovata, ben nascosta, una serra al cui interno erano in pieno germoglio due piante di canapa indiana dell’altezza di circa 1 metro, oltre a 9 piantine di dimensioni ancora ridotte.

Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale, dopo aver effettuato su piccoli campioni della sostanza stupefacente gli specifici esami con il narco-test, che confermavano essere marijuana. I quattro invece, tutti incensurati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, venivano tratti in arresto per i reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

