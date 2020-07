Avanguardia Libera: «Solo parole, parole, parole soltanto parole, parole per noi»

Un città colpevolmente ripiegata su stessa e chi continua a puntare il dito contro il passato. Con questo comunicato, e dopo aver citato Mina, il gruppo politico di Corigliano Rossano Avanguardia libera si scaglia contro la maggioranza capitanata da Flavio Stasi: «Ci ritroviamo centri storici abbandonati, spiagge inguardabili, strade con “crateri” e ville comunali ormai degne concorrenti della foresta amazzonica, senza dimenticare che quotidianamente siamo costretti ad udire “scuse mortificanti per le intelligenze” sull’ormai cronica carenza idrica, che certificano l’ormai palese mancanza di programmazione, idee e soprattutto competenza».

Naufragato il sogno di una città normale? « I cittadini hanno dato loro fiducia sperando in una città nuova, “normale”, ma a distanza di un anno l’unico cambiamento che notiamo sono le criticità crescenti, figlie della incapacità palese e delle conoscenze quantomeno “non pervenute”, nonostante si sottolinei, con beceri comunicati finalizzati solo al vittimismo esasperato, la prima esperienza degli assessori, quasi a considerarli tirocinanti, e per questo che, ricordiamo al Sindaco, “protestante per eccellenza” ultimamente “allergico alla critica”, che fu lui a scegliere, o almeno così dovrebbe essere, e “garantire” sulla professionalità e sulle competenze della sua squadra».

Avanguardia libera conclude così: «Riteniamo, allora, indispensabile che Corigliano-Rossano sia una realtà che ora più che mai meriti e necessiti un atto d’impulso serio, certo, senza fronzoli, ed è per questo che chiederemo, attraverso una raccolta firme già in atto, l’esenzione per tutta la cittadinanza sia del canone idrico, sia della T.A.R.I., perché lo riteniamo giusto, perché quest’amministrazione lo deve alla città, in quanto in un periodo di pandemia non è tollerabile aggiungere un’emergenza idrica con spazzatura ovunque, ove proliferano topi, zanzare ed insetti di ogni genere, rischiando di innescare una vera e propria “emergenza sanitaria”, perché, come cantava Mina, ad oggi abbiamo assistito a “parole, parole, parole soltanto parole, parole per noi».

