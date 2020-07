La denuncia di Avanguardia Libera: «Intimidazioni da parte di un dipendente comunale»

Avanguardia Libera si scaglia contro, a loro dire, l’ennesimo attacco-censura consumatosi ieri su Facebook. Si tratta di un «chiaro intento intimidatorio di un ormai “noto” dipendente comunale che, come un buon cane da guardia, non perde occasione per “abbaiare” a qualsivoglia critica mossa da chicchessia verso l’amministrazione della terza città della Calabria».

Avanguardia Libera non ha remore e parla di mal costume ormai costante e reiterato e c’è di più: «un dipendente dell’ufficio ambiente, a dire il vero “molto autonomo”, con incarico da fotoreporter a tutte, ma proprio tutte le ore, si permette il lusso di “accusare” pubblicamente un Consigliere Comunale con contorno di bugie, inesattezze e diffamatorie».

«Il fatto, già estremamente grave, lo diventa ancor di più se si considera il “silenzio assordante” del sindaco di Corigliano-Rossano, il quale, appare passivo, inerme, con un atteggiamento che quasi legittima un “soggetto” che palesa la sua “simpatia” politica come un ultras sfegatato, incurante del suo ruolo e soprattutto dei doveri a questo riconducibili».

Il movimento politico di Minoranza precisa che come libero cittadino anche il dipendente comunale può sicuramente esprimere le proprie opinioni sulla classe politica locale e non, ma va anche ricordato, altrettanto certamente, che a nessun dipendente comunale può essere consentito di censurare o condizionare l’attività politico-amministrativa di un consigliere comunale.

«Non osiamo pensare, infatti, cosa accadrebbe se quanto avvenuto divenisse modus comportamentale di tutti i dipendenti comunali i quali si sentissero liberi di offendere impunemente chiunque osi segnalare “la qualsiasi” cosa. Per tali ragioni, dunque, chiederemo ufficialmente nei prossimi giorni, l’avvio di un inevitabile quanto essenziale procedimento disciplinare nei confronti del dipendente comunale dalla “nuova vita”, anche in virtù del fatto che lo stesso, negli ultimi mesi, non perde occasione per reiterare nel suo comportamento poco etico e, soprattutto, poco rispettoso dei ruoli e delle istituzioni».

