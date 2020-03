Auto incendiate nella notte, Carabinieri denunciano tre persone

Tre ragazzi di Cosenza fermati per i reati di danneggiamento seguito da incendio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

20, 21 e 32 anni: è la giovanissima età di 3 ragazzi cosentini fermati e denunciati la scorsa notte dai militari della Sezione Radiomobile. I reati contestati sono di danneggiamento seguito da incendio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. I tre sono stati fermati su corso Plebiscito, alle ore 2:00 circa della scorsa notte, durante un posto di controllo, a bordo dell’autovettura di uno di essi. Durante gli accertamenti relativi allo loro presenza in loco, nonostante le stringenti disposizioni del Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri che limita la circolazione su strada, la Centrale Operativa ha segnalato ai militari operanti che nella vicina via Largo delle Vergini erano state date alle fiamme alcune autovetture in sosta.

I carabinieri insospettiti ancora di più sulla presenza dei tre in quella zona, hanno deciso di fermarli e portarli per approfondimenti presso la vicina Caserma dell’Arma. I successivi accertamenti, grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre giovani per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Inoltre, nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto addosso ad uno dei tre un coltello il cui porto è proibito e per lo stesso è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Commenta

commenti