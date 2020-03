Gli auguri dei Vigili del Fuoco ai papà calabresi: “Andrà tutto bene” | VIDEO

I Vigili del Fuoco celebrano i papà calabresi con un incoraggiante messaggio

In occasione della celebrazione oggi, 19 marzo, della Festa del Papà, i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro hanno voluto omaggiare tutti i papà della Calabria con un commovente augurio, con quel Andrà tutto bene che è ormai divenuto un mantra per i cittadini alle prese con la lotta all’emergenza Coronavirus. Un’occasione inoltre per i Vigili di rimarcare l’importanza in questa fase di restare a casa per preservare salute e sicurezza proprie e altrui.

IL VIDEO

