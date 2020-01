Attimi di paura per un escursionista scivolato lungo un dirupo

È successo sul Pollino nel comune di Morano Calabro. L’uomo, ferito, ha avuto subito la prontezza di allertare i soccorsi

Attimi di paura per un archeologo escursionista che, nell’avventurarsi sul ciglione di un dirupo è scivolato e nel cadere si è procurato una frattura alla tibia. È successo tra i monti del Parco nazionale del Pollino, nel comune di Morano calabro. Per fortuna, l’uomo, che è rimasto vigile dopo la caduta, non si è fatto prendere dal panico e ha avuto la lucidità e la prontezza di avvisare subito i soccorsi. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino e speleologico Calabria della stazione Pollino. Un gruppo folto di soccorritori, ai quali si sono aggiunti anche i sanitari del 118 di Castrovillari, che si sono messi subito sulle tracce dell’escursionista che una volta individuato l’escursionista, lo hanno prima imbragato e poi trasferito a fondo valle. Qui ad attenderlo l’ambulanza che ha trasferito l’uomo ferito all’ospedale “Ferrari” di Castrovillari.

