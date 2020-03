Atterato l’aereo con i medici arrivati dalla Cina. Con loro tonnellate di aiuti sanitari

Questa notte è atterrato l’Airbus A-350 che trasportava l’equipe di medici cinesi accorsi in Italia per contrastare il Covid-19. Con loro anche tonnellate di aiuti sanitari di ogni genere. Partito da Shanghai è giunto a Fiumicino, al suo interno un team di nove persone guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e dal professore di rianimazione cardiopolmonare, Liang Zongan.

Si tratta di figure di altissimo livello che hanno coordinato le operazioni di contrasto al Coronavirus a Wuhan riuscendo ad uscire in soli 70 giorni da una situazione disperata. Gli aiuti, oltre che in Italia, sono stati inviati anche in Iran e Iraq.

«Questo è quello che noi definiamo solidarietà e sono sicuro che ne arriverà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo che vogliono aiutare l’Italia». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – come riferito dall’ANSA – mostrando in una diretta Facebook il video dell’arrivo del cargo dalla Cina con gli aiuti e i medici per l’emergenza coronavirus e ringraziando l’ambasciatore cinese a Roma. «Tanti ministri degli esteri mi hanno chiamato e mi hanno detto che ci vogliono aiutare», ha aggiunto.

