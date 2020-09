ATP di Cosenza, “errori su errori nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico”

I sindacati offrono una ricognizione parziale delle criticità riscontrate a margine delle operazioni di avvio dell’a.s. da parte dell’ ATP di Cosenza

Nuova nota di ammonimento per l’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, a cui i sindacati provinciali rimproverano diverse criticità riscontrate nelle operazioni di avvio dell’anno

scolastico. “A tutt’oggi – si legge nella nota – non solo non si rileva alcun riscontro alla richiesta di informativa in merito, ma si

evidenzia che le operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico stanno andando avanti aggiungendo

errori su errori.

Ricognizione parziale delle criticità ATP COSENZA

• Assegnazioni provinciali su posto comune effettuate su disponibilità parziali; non esiste organico di

fatto, nell’organico di diritto mancano diverse ore in tante discipline e in tutti gli ordini di scuola

• Non sono stati fatti gli aggiustamenti cattedra (diritto dei docenti)

(organico di fatto e aggiustamenti cattedre generano disponibilità diverse da quelle pubblicate)

• Assegnazioni ed utilizzazioni effettuate senza rispettare l’ordine delle fasi, senza tener conto della

posizione in graduatoria dei docenti (a parità di punteggio, docenti più anziani si trovano in

posizione successiva rispetto ai docenti con minore età)

• UTILIZZAZIONI INTERPROVINCIALI DA POSTO COMUNE A SOSTEGNO di docenti senza

titolo di specializzazione e non appartenente a classi di concorso in esubero effettuate prima delle

ASSEGNAZIONI DA SOSTEGNO A SOSTEGNO

• I docenti richiedenti ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE DA POSTO COMUNE A

SOSTEGNO trovano disponibilità mentre i docenti richiedenti assegnazione da sostegno a sostegno

non ottengono sede pur avendo richiesto l’intera provincia

• Molti docenti si trovano assegnati contemporaneamente su più scuole

• Molti istituti, pur avendo ripetutamente inviato richieste, non hanno ottenuto i posti in deroga per il

sostegno, soprattutto secondaria di secondo grado:

I.I.S SAN MARCO ARGENTANO posti richiesti 11 ottenuti 0

I.I.S CASSANO posti richiesti 25 ottenuti 0

I.I.S CETRARO posti richiesti 17 ottenuti 0

I.I.S SAN GIOVANNI IN FIORE (ITI) posti richiesti 25 ottenuti 0

I.I.S CORIGLIANO “Green” posti richiesti 22 ottenuti 0

I.I.S ROSSANO“Maiorana” posti richiesti 25 ottenuti 0

I.C ROSE posti richiesti 2 ottenuti 0

I.C CERISANO posti richiesti 6 ottenuti 0

Ed altri

• IMMISSIONE IN RUOLO PERSONALE ATA effettuate parzialmente

Per quanto sopra esposto, si chiede ai responsabili in indirizzo di provvedere al fine di risolvere

le innumerevoli criticità riscontrate”

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA -RUA

SNALS

GILDA-UNAMS

