Assemblea regionale, proclamati anche i consiglieri della Circoscrizione Nord

La Corte d’Appello di Catanzaro ha provveduto, oggi pomeriggio, anche alla proclamazione dei Consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Calabria Nord (Cosenza). Si tratta, per la maggioranza, di Pierluigi Caputo, eletto nella lista Jole Presidente; Gianluca Gallo e Antonio De Caprio eletti nella lista di Forza Italia; Luca Morrone eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, Pietro Molinaro eletto con la Lega e Giuseppe Graziano eletto nella lista dell’Udc; per l’opposizione, invece, siederanno in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione eletti nel Partito Democratico; Giuseppe Aieta candidato eletto della lista Democratici e Progressisti e Graziano di Natale eletto nella lista civica del candidato presidente Pippo Callipo, Io resto in Calabria. L’incarico è stato ufficialmente assunto dai 10 consiglieri oggi pomeriggio nel Tribunale di Cosenza.

Chiusa la “griglia” degli eletti inizieranno a decorrere i venti giorni entro i quali dovrà riunirsi il primo consiglio regionale dell’era Santelli. Il limite finale sarebbe quindi il 9 marzo. La governatrice Santelli, che proprio stamattina si è insediata in Cittadella, dall’insediamento dell’assemblea in poi, a norma di statuto avrà 10 giorni di tempo per nominare la sua Giunta

