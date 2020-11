«Siamo arrivati alla follia: ancora non si sa se la Calabria sarà zona rossa»

La segreteria regionale calabrese della Lega: «Il governo manca di rispetto a una intera regione». Interrogativi sulle aperture di negozi, scuole e fabbriche

Siamo alla follia, alla faccia della “collaborazione”. Alle 17.30 la Calabria non ha nessuna notizia dal Governo, non si sa se domani negozi, scuole o fabbriche possano aprire o meno». È quanto si legge in una nota della segreteria regionale della Lega Calabria, che rilancia un tema già affrontato dal capo del partito Matteo Salvini sui social.

«Non sa se sarà Regione verde, gialla, arancione o rossa – continua la nota –. E come se non bastasse proroga il commissariamento della sanità, che fino ad oggi ha fatto solo danni. Ma si può mancare di rispetto in questo modo a una regione?».

