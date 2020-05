Arrivano le Frecce Tricolori: da Codogno a Catanzaro, tutti sotto lo stesso cielo

La pattuglia acrobatica italiana stamattina ha sorvolato i cieli del capoluogo calabrese con i colori della bandiera italiana

Le frecce tricolori alle ore 9 di questa mattina 28 maggio 2020 hanno sorvolato Catanzaro, città capoluogo di Calabria, colorando il cielo di verde bianco e rosso. La pattuglia acrobatica nazionale sta facendo il giro d’Italia in occasione del 2 giugno, festa della repubblica e oggi è toccato proprio alla città che ha dato il nome all’Italia.

Attese, attesissime dai catanzaresi che, col naso all’insù, hanno per un attimo abbandonato la tensione del momento che tutto il Paese sta vivendo.

Sorrisi, occhi sgranati dei bambini sorpresi dalla unicità di questo spettacolo. Finalmente anche per loro un po’ di leggerezza grazie ai colori della bandiera italiana che mai come in questo momento ci uniscono in un grande abbraccio virtuale perché, in fondo, da Codogno a Catanzaro siamo tutti sotto lo stesso cielo.

