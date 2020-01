Arrivano i giorni della Merla. Perché i giorni più freddi dell’anno si chiamano così?

In Italia la tradizione vuole che il 29, 30 e 31 do Gennaio vengano riconosciuti come i giorni della merla, cioè quelli più freddi dell’anno. Ovviamente non esiste alcuna base scientifica, ma è una convinzione dettata dalla volgata e dalla tradizione popolare.

Lo stivale conosce molte favole per dare un senso a questa convinzione. Una di essa è tramandata da generazione in generazione e fa riferimento ad una merla bianca che rischia di perire per colpa delle basse temperature e per ripararsi optò per un caldo comignolo.

Quando, al primo tepore, si arrivò al primo di febbraio il volatile uscì e, per colpa della fuliggine, era diventata completamente nera. Dunque, seguendo la leggenda, di quell’unica esemplare sopravvissuta, da quel momento, tutti i merli avrebbero avuto per sempre le piume nere come il carbone e avrebbero dato il nome a questi giorni di basse temperature.

