Arcuri (commissario emergenza Covid-19) annuncia: «Dal 4 maggio test sierologici»

Con l’inizio della Fase 2 saranno effettuati gli esami su una prima campionatura di 150mila persone

«Non ci siamo ancora liberati dal virus, non siamo ancora al 25 aprile nella guerra con questo nemico. È indebolito, ma non sconfitto. La vittoria dipenderà dai nostri comportamenti». Così il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

«Il 4 maggio – ha aggiunto – partiranno i test sierologici a livello nazionale, su un campione di 150 mila persone». Poi una precisazione sulla App “immuni”: «Sarà volontaria e rispetterà la privacy». Intanto sono stati distribuite ad oggi 138 milioni di mascherine e lo Stato «è pronto a distribuire tutte quelle necessarie nella Fase 2».

