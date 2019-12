Torna a risplendere il “Salone degli Stemmi”, la sala dell’Episcopio dove sono ritratti gli stemmi dei Vescovi che, dal 1460 ad oggi, si sono succeduti in Diocesi. Dopo anni di chiusura al pubblico il Salone degli Stemmi torna fruibile con tutta la sua ricchezza di storia e di originalità artistica. Sabato 21 dicembre, alle ore 17:00, in Episcopio si terrà per l’occasione un incontro dal titolo: “La bellezza risvelata. Dal Salone degli Stemmi al Deposito Museale” che, oltre a “risvelare” la bellezza del luogo, illustrerà anche l’idea progettuale che ha portato a ripensare la funzione degli altri spazi dell’Episcopio. Interverranno: don Pino Straface Direttore Museo Diocesano e del Codex, Antonio Aprelino Vice Direttore Ufficio Diocesano Beni Culturali e Cecilia Perri Vice Direttrice del Museo Diocesano e del Codex. Concluderà S. E. l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano

