Arcidiocesi Rossano-Cariati: continua la Salvaguardia del creato

Prosegue il cammino iniziato lo scorso sei settembre con la celebrazione della 15^ Giornata per la Salvaguardia del Creato, che ha avviato il tempo del creato nella Diocesi di Rossano Cariati. “Un cammino -come già è stato sottolineato- del cuore, del pensiero, delle azioni e dello spirito, che prende spunto dal tema scelto dal Comitato Direttivo Ecumenico per l’anno 2020: “Giubileo per la Terra: nuovi ritmi, nuova speranza””. La Giornata della Salvaguardia del Creato, vissuta all’Abbazia del Patire, ha rappresentato il punto di partenza di un cammino di riflessione sulla cura della casa comune, della preghiera, della consapevolezza collettiva di una nuova sfida, rispettosa dei doni del Signore, che ci attende. All’alba di sabato 19 settembre ci attende un nuovo emozionante appuntamento. Alle 5:30 ci ritroveremo al lido Snoopy a Thurio per vivere insieme l’appuntamento “l’Alba del mondo contemplando il sorgere del sole”. Un momento di preghiera e riflessione, organizzati dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro in collaborazione con la Pastorale Giovanile, per comprendere il dono e il senso del rapporto con il Creato.

