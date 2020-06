Appello a Stasi e all’ATO: «Basta con la speculazione privata sui rifiuti»

L’Associazione Le Lampare di Cariati si appellano al primo cittadino di Corigliano Rossano Flavio Stasi. Ricordando di come siano stati sempre dalla stessa parte, ovvero contro il ciclo dei rifiuti in mano ai privati: «Noi siamo sempre con il comitato di Bucita, Scala Coeli e tutti gli altri comitati calabresi in lotta contro quel mostro divora territorio che è il ciclo dei rifiuti calabresi. Rinnoviamo l’appello ai sindaci dell’ambito di raccolta ottimale e soprattutto al sindaco di Rossano Corigliano Flavio Stasi di porre fine allo scempio e di non prestare più il fianco agli amici degli amici che lucrano sulla pelle di noi cittadini mortificando le vere vocazioni del nostro territorio».

Le Lampare continuano nella loro nota: «Lo Jonio sempre più spopolato e depauperato non è la costa dei signori della monnezza. Bonifiche subito e avvio di una gestione pubblica e autonoma e partecipata di comprensorio per un ciclo dei rifiuti che tuteli la salute pubblica, le economie locali ed il lavoro. Chi non ha le mani libere si dimetta!».

