Appello della Cisl ai candidati alla carica di Sindaco di Castrovillari

La Cisl di Cosenza, a firma del Segretario Generale Giuseppe Lavia e del coordinatore di zona Nicola Santoianni, rivolge ai candidati alla carica di Sindaco di Castrovillari un contributo di riflessione articolato in sei punti programmatici ritenuti dall’organizzazione sindacale prioritari per il futuro della città e del territorio: lavoro, personale, turismo, legalità, welfare, sanità.

«La CISL Provinciale e Zonale – scrivono i sindacalisti – intendono offrire su questi temi, nel rispetto dei ruoli, il loro contributo al dibattito politico e alla futura Amministrazione Comunale, nell’interesse esclusivo della Città.

Il nostro ruolo è quello di difendere i lavoratori, ruolo che intendiamo affermare in maniera sempre più incisiva nella contrattazione, nella negoziazione, nella concertazione, nel dialogo sociale, ma senza rinunciare a proporci anche come forza sociale responsabile, attenta e interessata al bene comune. Nella convinzione che serve una alleanza fra Istituzioni, forze sociali, Sindacato, Chiesa, terzo settore, per costruire crescita sociale, economica ed occupazionale nella città di Castrovillari e nel territorio».

