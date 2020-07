Appello per Amantea: «No alle strumentalizzazioni sulla vicenda migranti»

In queste ore si parla moltissimo della vicenda che vede Amantea al centro della questione dei migranti sbarcati a Roccella Jonica e trasferiti ad Amantea a Tal proposito è intervenuto il Comitato Amantea Libera che sottolinea come non ci sia nessuna forma di razzismo contro l’arrivo dei migranti. «La grande preoccupazione che sta animando la nostra comunità è legata al pericolo Covid. Credo che ognuno di noi, fuori da ogni ipocrisia, sarebbe preoccupato dal sapere che 13 persone affette da Coronavirus vengano innestate sul proprio territorio».

«Ci dissociamo – continuano nella nota – da tutte le beghe politiche che stiamo vedendo in queste ore. Vediamo alla guida delle proteste ex amministratori che hanno portato allo sfacelo la città e che ora si mettono in prima fila cercando visibilità politica. Fra questi esponenti di tutte le fazioni politiche. Svetta in questa situazione l’appello della parlamentare Enza Bruno Bossio che ci fa storcere il naso. La deputata è sostenitrice della linea Orfini, lo stesso che in passato è andato in soccorso dei migranti con un gommone. Oggi invece la Bruno Bossio vuole che il problema ad Amantea venga risolto rapidamente. Forse perché ha interessi privati su questo territorio. Stop alle strumentalizzazioni politiche, vogliamo Amantea sicura».

