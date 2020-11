Appalti pubblici, condannati i quattro consiglieri di minoranza che accusarono la Greco

L’annuncio arriva dalla stessa sindaca. Ma intanto l’opposizione rilancia: «L’Autorità giudiziaria non ci ha comunicato nulla»

Appalti pubblici, si chiude la vicenda giudiziaria a favore della sindaco Greco ma si riapre la polemica nella cittadina delle otto torri. Il comunicato stampa del primo cittadino, attraverso il quale annunciava la condanna per diffamazione dei quattro consiglieri comunali di opposizione ha, infatti, scatenato l’ira degli stessi. I quali, a loro volta, sono ritornati al contrattacco sostenendo di non aver ricevuto alcuna notifica di condanna.

Ma ricostruiamo i fatti. Nella mattinata odierna, il sindaco di Cariati, Filomena Greco esce con una dichiarazione pubblica annunciando la condanna dei consiglieri di minoranza Leonardo Trento, Maria Crescente, Alda Montesanto e Rita Cosenza, querelati a seguito di alcuni manifesti pubblici che attribuivano al sindaco fatti non veri in merito all’affaire realtivo ad un presunto coinvolgimento della stessa Greco nel pilotare le procedure ordinarie nell’aggiudicazione di bandi pubblici durante il periodo commissariale. Una vicenda che risale a quasi due anni fa.

«Pur essendo consapevoli che la determina da loro citata fosse stata assunta a seguito di regolare procedura avvenuta sulla piattaforma Consip-Mepa ed in data antecedente all’insediamento della stessa Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Filomena Greco, quindi durante la precedente gestione commissariale, essi hanno insinuato l’inosservanza, da parte della Giunta Municipale, delle procedure ordinarie nell’aggiudicazione di bandi pubblici». Parte da qui la nota diramata stamani dal Comune.

«Facendo seguito ed accogliendo quanto denunciato nella querela sporta dal Sindaco Filomena Greco – precisa ancora il comunicato stampa del Comune di Cariati – il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari ha condannato Leonardo Trento, Maria Crescente, Alda Montesanto e Rita Cosenza, consiglieri comunali di opposizione del Gruppo Cariati Unita, per il reato di diffamazione a norma degli articoli 110 e 595 del Codice Penale (Diffamazione). – In concorso tra loro, infatti, quali candidati alle elezioni comunali del giugno 2018, eletti alla carica di consiglieri Comunali componenti il gruppo di minoranza Cariati Unita, Trento, Crescente, Montesanto e Cosenza facevano affiggere – questa l’esatta circostanza oggetto del reato e della condanna – per tutto il territorio comunale e pubblicare e diffondere sul canale Facebook, alla pagina riconducibile al gruppo politico Cariati Unita da loro rappresentato, un manifesto che, attribuendo fatti non veri ai neo eletti amministratori della Città, ne offendeva la reputazione. In relazione ai reati loro ascritti, i 4 consiglieri vengono condannati alla pena di 1000 euro ciascuno».

Nel precisare, infine, che il risarcimento sarà devoluto in beneficenza alle categorie più svantaggiate della nostra comunità il Primo Cittadino ha colto l’occasione sia per esprimere solidarietà al responsabile pro tempore dell’ufficio comunale interessato ed a quanti sono stati ingiustamente coinvolti a vario titolo dalle false affermazioni riportate in quel manifesto; sia per ribadire massima fiducia nell’operato della magistratura.

La presa di posizione dei consiglieri di minoranza

Ma alla luce delle dichiarazioni del sindaco non si è fatta attendere la replica dei quattro consiglieri di minoranza del gruppo Cariati Unita Leonardo Trento, Maria Crescente, Alda Montesanto e Rita Cosenza che parlano di «presunta condanna» del GIP del Tribunale di Castrovillari nei loro confronti. E aggiungono: «Non siamo stati mai raggiunti da nessun tipo di notifica di procedimenti giudiziari a nostro carico da parte dell’autorità giudiziaria».

«Facciamo presente sin da ora – scrivono – che nel caso in cui ai consiglieri di Cariati Unita verrà notificato un qualsiasi provvedimento di condanna, gli stessi saranno capaci di difendersi in tutte le sedi opportune. Al sindaco di Cariati ed alla maggioranza che lo sostiene ribadiamo che non riuscirà con tali argomentazioni ad intimidirci ed ad interrompere la nostra azione politica di controllo di quella che rimane la peggiore amministrazione della storia di Cariati».

