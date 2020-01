Antoniotti: “Da uomo di Destra sosterrò Ernesto Rapani”

Giuseppe Antoniotti, ex sindaco di Rossano, ha fatto la sua scelta di campo in vista delle imminenti regionali: Ernesto Rapani. “Il mio percorso coerente a Destra, il mio impegno nelle istituzioni da Destra a tutela del sociale e dello sviluppo sostenibile del territorio, il mio progetto condiviso di portare alla fusione, un progetto che va completamente realizzato, mi porta ad un sostegno militante a questa candidatura” Antoniotti auspica che “a favore di Rapani, ci sia la maggior parte del consenso delle Comunità della Sibaritide e della Valle del Trionto. Con Rapani – sottolinea – abbiamo negli anni condiviso un percorso politico e con i ruoli istituzionali assegnatoci dai cittadini, sia da amministratori locali che da Consiglieri Provinciali abbiamo contribuito ad infrastrutturare e far crescere la nostra ex città di Rossano. Rapani – conclude – non tradirà la volontà e si metterà al lavoro per rimediare alle tante inadempienze della scellerata amministrazione di sinistra guidata da Oliverio e per creare le condizioni per aprire il ‘’Cantiere’’ della rinascita del nostro Territorio.

Commenta

commenti