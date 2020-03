Giuseppe Antoniotti: riaprire gli ospedali di Cariati e Trebisacce

“I posti in terapia intensiva, in Calab ria, sono circa 150 e sono quasi tutti già impegnati da pazienti ordinari”

Il già sindaco dell’estinto comune di Rossano, Giuseppe Antoniotti, interviene a margine dell’allarme nazionale legato al dilagare di contagi da Coronavirus. “Prima che la situazione di emergenza nazionale si propaghi anche sul nostro territorio – si legge nella nota – bisogna attrezzare sale di terapia intensiva negli ospedali di Cariati e Trebisacce, nonche’ potenziarle nell’ ospedale spoke Corigliano-Rossano. Molto realisticamente il presidente della Regione, Jole Santelli ha ammesso che i posti in terapia intensiva, in Calabria, sono circa 150 e sono quasi tutti già impegnati da pazienti ordinari la sanità calabrese non è in grado di reggere una situazione di totale emergenza”-

Santelli ha indicato come necessari ed urgenti ‘’ ulteriori 50 posti letto in Terapia intensiva e 140 posti tra Malattie infettive e Pneumologia” nonche’ ‘’ attrezzature e di personale medico e paramedico”. Faccio appello ai parlamentari nazionali e consiglieri regionali del territorio nonche’ al Sindaco FLAVIO STASI affinche’ si mobilitino insieme con la presidente della Regione per chiedere al Ministero della Sanita’ ed al governo la riapertura degli ospedali di Cariati e Trebisacce soltanto per affrontare l’emergenza Coronavirus”.

