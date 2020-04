Antoniotti e le proposte all’Amministrazione: «Riaprire per ripartire iniziando dal Centro Storico»

Sono tante le proposte di Giuseppe Antoniotti, già sindaco di Rossano e neo portavoce del costituendo Circolo “Centro Storico” di Fratelli d’Italia

È lunga la ricetta proposta dall’ex Sindaco della città di Rossano Giuseppe Antoniotti. Con una nota diffusa nella mattinata si è voluto rivolgere direttamente all’Amministrazione Comunale guidata dal Flavio Stasi.

«Sospendere i piani di massima occupabilità ed aumentare gli spazi per tavolini e dehors, ovvero gli spazi esterni di pubblico esercizio, con provvedimento temporaneo ed urgente; annullare e non solo sospendere, tutti i tributi comunali fino a dicembre 2020; semplificare tutte le procedure autorizzative»

Secondo l’ex Primo cittadino bisogna favorire i commercianti del centro storico e anche adottando misure a favore dei gestori delle attivitàproduttive che operano sul demanio marittimo. «Si tratta – afferma Giuseppe Antoniotti, dell’esenzione , sino a dicembre del 2020 del pagamento della Tari (rifiuti) e della Tosap (la tassa per l’occupazione di aree pubbliche), nonché la possibilità, in particolare per esercenti con spazi annessi esterni ,di aumentarne la superficie, per il rispetto delle distanze e delle regole di sicurezza in essere. Il provvedimento di esenzione dovrebbe riguardare – sottolinea – l’area del ”Centro storico” di Corigliano, non quella di Rossano che gode già dell’esenzione Tari e Tosap, nonché estendere l’esenzione per il rimanente territorio del Comune di Corigliano Rossano».

La proposta è quella di un’esenzione degli stessi tributi, la quale dovrebbe essere estesa ai gestori di attività e stabilimenti sul demanio marittimo. «Nel contempo – aggiunge Antoniotti – sollecitiamo l’Amministrazione comunale a garantire la ”funzione sociale” delle spiagge libere con opportune forme di informazione al cittadino sul loro utilizzo, di pulizia dell’arenile, sanificazione delle strutture a servizio delle spiagge libere e controllo di accessi e affollamento. È necessario estendere l’esenzione della Tari – alle strutture dove si svolge attività sportiva ed incentivare le stesse nel centro storico.

Infine un appello: «Riaprire per ripartire; un invito inoltre al Sindaco di evitare ulteriori restrizioni oltre quelle stabilite dal governo centrale sulle riaperture delle attività commerciali, consentendo a cartolibrerie e negozi per bambini l’apertura per l’intera settimana».

