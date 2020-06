Antonio Uva nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica

Antonio Uva si è appena fregiato del titolo di Cavaliere, onorificenza conferita direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il titolo è stato raggiunto per la sua grande dedizione al lavoro presso il Comune di Rossano, ora confluito nell’Ente della terza città della Calabria.

Uva è stato un marito esemplare e continua ad essere un padre eccezionale. Si è sempre prodigato per la sua comunità come funzionario presso la ragioneria, responsabile del patrimonio mobiliare e immobiliare e responsabile dell’autoparco comunale. Entrato in Comune nel 1978 non ha nascosto la sua emozione:

«Questa nomina mi lascia senza parole. Sapere che qualcuno propone il tuo nome, il tuo lavoro e i tuoi progetti è un qualcosa che ti gratifica enormemente. La nomina la dedico alla mia famiglia e a tre donne mia madre mia moglie ma soprattutto alla mia prima nipote Francesca Stella».

Da parte dell’intera redazione e dell’editore le più vive congratulazioni per questo attestato prestigioso, non solo per la persona di Antonio Uva, ma per l’intera città di Corigliano Rossano.

