Ancora Zuccatelli: «Nell’Ospedale di Rossano c’è un paziente Covid, beh di che ca*** stiamo parlando?» – VIDEO

Il Tempo ha divulgato un nuovo video in cui Zuccatelli si dice più preoccupato delle bombole di gas rispetto che dal Covid e cita Rossano

Nuova uscita infelice nel neo Commissario alla Sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli. A scoprire un ennesimo video che lo immortale è stato il Tempo: «Bombole del gas più pericolose del Covid. Ragazzi, niente paura, sco***». Con questo linguaggio colorito il Commissario in pectore parlava il 25 aprile scorso a due ragazzi di un’associazione delle nostra Regione.

Un virus che a parere del neo Commissario della Sanità in Calabria, non sarebbe poi così pericoloso, «fanno più paura le bombole del gas trasportate dai tir… tanto che appena vedo in autostrada in un camion con le bombole, accelero per allontanarmi».

Inoltre, Giuseppe Zuccatelli in questo video cita anche il “Giannettasio”: «[…] Nell’Ospedale di Rossano c’è un paziente Covid, beh di che ca*** stiamo parlando? Ragazzi sapete quante cose più pericolose ci sono in giro per i paesi e per le città».

