Anche Castrovillari per giornata mondiale contro la violenza sulle donne

L’ente comunale del Pollino, attraverso l’ufficio stampa, rilancia la centralità della dignità della persona e della donna

Il comune di Castrovillari con l’Amministrazione comunale in occasione della Giornata Mondiale sulla Violenza sulle Donne, che si celebra oggi 25 novembre, rilancia la centralità della dignità umana e vuole evidenziare le quotidiane condizioni di fragilità, disagio, paura e silenziosa sofferenza delle donne e di tante persone in balia delle intolleranze più cattive tra maltrattamenti e stalking.

Questa mattina si è tenuta una semplice cerimonia, nel rispetto delle misure anticovid, dinanzi al “Villaggio Scolastico”, sede di una delle scuole elementari della città, presidio d’istruzione, “crescita e futuro” per la collettività, dove è stata posta una cassetta “portalettere” e vicino, allestita, una “panchina rossa”; su cui campeggia una “rosa ingrigita”, con la frase di Martin Luther king “ Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l’indifferenza dei buoni”, dipinta dall’artista Francesco Ortale.

Il Sindaco, Domenico Lo Polito, ha ringraziato L’Amministrazione sia per la disponibilità che per la capacità di saper interpretare spesso, con il loro fare comuni sentire della comunità. A riguardo, inoltre, la consigliera Pina Grillo, delegata alle pari opportunità, ha tenuto a precisare: «La necessità di dare maggiore continuità a tali momenti di sensibilizzazione. 91 donne vittime di omicidio negli ultimi 10 mesi richiedono un cambiamento culturale non più procrastinabile che deve necessariamente coinvolgere i processi educativi e formativi. È vitale non rimanere indifferenti alla violenza maschile».

Commenta

commenti